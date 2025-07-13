Жена Басты жеестко ответила недовольной фанатке

На фоне прошедшего концерта Басты в «Лужниках» неожиданно разгорелся скандал. Поводом стал видео-отзыв беременной поклонницы Евы Богут, которой шоу, мягко говоря, не понравилось. Девушка пожаловалась в соцсетях, что мероприятие задержали на полчаса.

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Само выступление длилось «слишком долго — почти три часа», новые аранжировки песен её разочаровали, а часть композиций, по её словам, исполняла не сам Баста, а бэк-вокалистка. Кроме того, Ева подчеркнула, что на верхнем секторе нельзя было вставать, а в туалете быстро закончились мыло и бумага.

Заключительным аргументом стало то, что ей, как беременной, тяжело было сидеть — в итоге она с мужем ушла за час до конца концерта.

Жена Басты — Елена Вакуленко-Пинская — отреагировала быстро и резко. В своём Telegram-канале она с иронией пересказала претензии Евы: «Удивила одна девушка в запрещённой сети, которая сняла целый ролик о том, как ей не понравился концерт Басты в Лужниках».

Особенно Елену возмутили жалобы на длительность шоу и критику новых аранжировок. Она также резко прошлась по внешности блогерши, намекнув, что та слишком часто выставляет на показ свою грудь ради просмотров.

Публикация вызвала бурю — в адрес Елены посыпались обвинения в грубости, а в комментариях под видео начался хейт. В ответ на это Ева Богут пообещала обратиться в полицию:

«Когда она меня оскорбляла по поводу внешности, я спокойно относилась, думала: “Окей, бесится от критики — ладно”. Но когда она в публичном пространстве называет меня девушкой лёгкого поведения… Что увидят мои родственники, знакомые? Я решила идти в полицию. Это уже клевета».

Ранее жена Басты устроила ему сюрприз и с главного экрана стадиона в Лужниках обратилась к мужу. Так Елена поздравила супруга с 16-летием брака.