Гордон раскрыла новые данные о неизлечимо больном муже Кудрявцевой

Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров живут в браке больше 10 лет. Многие считали, что это идеальный союз, но на днях Лера Кудрявцева, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с болезнью мужа.

Еще пару лет назад Лера призналась, что Игорь страдает от зависимости к спиртному. С годами проблема настолько усугубилась, что переросла из вредной привычки в настоящую болезнь. Кудрявцева считает, что алкоголизм Макарова неизлечим. После выхода из очередного рехаба, хоккеист не может продержаться и полугода.

"Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти", — поделилась Лера на своей странице в соцсети.

Катя Гордон на шоу "Злые языки" высказалась о личной драме Кудрявцевой. Ведущая и юрист крепко дружит уже несколько лет, поэтому адвокат знает о происходящем в семье Леры. Гордон подтвердила, что Игорь Макаров вновь пережил срыв. При этом Катя обнародовала новые данные о состоянии хоккеиста. По словам юриста, Макаров смог взять себя в руки и проходит очередное лечение.