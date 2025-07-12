Аврора Киба и Марьям Тилляева пожаловались на хейтеров

Невеста Григория Лепса Аврора Киба и внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева пожаловались в социальных сетях на давление от хейтеров из-за возраста возлюбленных девушек.

© Super.ru

Марьям Тилляева выложила фото со своим бойфрендом Арно в социальных сетях с подписью: «как пишут хейтеры: мама и сын». На это Аврора Киба ответила не менее лаконичной фразой: «как нам пишут хейтеры: внучка и дед».

Напомним, что Григорий Лепс сделал предложение своей 19-летней возлюбленной Авроре около года назад. Свадьба была запланирована на 2025 год, однако певец недавно перенёс свадьбу из-за нехватки достаточной суммы денег. СМИ писали, что в данный момент почти все финансы артиста вложены в новый бизнес, поэтому оплатить максимально роскошное торжество, о котором мечтает его юная невеста, ему пока проблематично.