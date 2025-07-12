«Я сдаюсь»: Кудрявцева пожаловалась на мужа

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у нее больше нет сил на лечение ее мужа, экс-хоккеиста сборной России Игоря Макарова.

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Она отметила, что ей сейчас очень плохо и у нее не осталось «даже жалости». Телеведущая пожаловалась на нервные тики и трясущиеся руки.

— Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. В какой-то момент я думала, что сойду с ума, и только очередной рехаб давал мне возможность «продышаться». Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Я сдаюсь. Еще немного и спасать надо будет меня, — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что чувствует бесконечные жалость и вину. А также боится, что без контроля Макаров умрет.

— Я боюсь, что он умрет, что что-то случиться, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя, — добавила артистка.

12 января 2024 года Лера Кудрявцева объявила о расставании с Игорем Макаровым. По ее словам, причиной расставания стали проблемы спортсмена с алкоголем. 24 января знакомая ведущей рассказала, что Макаров в состоянии опьянения затопил их квартиру, пока Кудрявцева была в отпуске, и это стало «последней каплей» в их отношениях.

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