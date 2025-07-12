Дана Борисова обрадовала маму: «Была счастлива до слез!»

Дана Борисова отправилась на отдых в Крым. Телеведущая остановилась в отеле в поселке Песчаное в Бахчисарайском районе, после чего поехала к маме, которая живет неподалеку. Фото- и видеоотчет о поездке Дана выложила в микроблоге.

«С моей любимой Екатериной Ивановной на набережной в Судаке. Мама живет в Крыму и, конечно, я не могла не приехать к ней. Если честно, она была счастлива до слез!» — отметила Дана.

У Екатерины Ивановны квартира с видом на горе и море, пишет издание thevoicemag.

«Ну что, добро пожаловать домой, если бы вы знали, как я рада. Я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться, то ли кричать», — растроганно сказала мама бывшей ведущей «Армейского магазина».

В 2020 году в СМИ появилась информация о том, что отец Даны, Александр Борисов, вынужден скитаться по улицам и не имеет своего жилья. Однако артистка заявила, что не желает общаться с родителем, поскольку он бросил их с матерью и ушел к другой женщине.