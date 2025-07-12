Максим Виторган выступил в защиту своей возлюбленной

Максим Виторган стал вкладывать в микроблоге фотографии со своей возлюбленной Анной Коротковой. Хейтеры тут же отреагировали – в адрес девушки посыпались негативные комментарии. Подписчики критикуют союз из-за большой разницы в возрасте – Анна младше Максима на 17 лет.

Виторган решил поставить недоброжелателей на место, информирует teleprogramma.

«Анечка моя выложила у себя наше с ней фото к годовщине нашего первого свидания. Надо признать, что мухи, в основном, недовольны не Анечкой (еще бы — она прекрасна), а мной. Мол, я старый, толстый и у меня было много женщин», — саркастически заявил Виторган.

Максим также отметил, что его благосостояние позволяет ему питаться так, как он хочет, и пожелал комментаторам того же. Актер также отметил, что он «старый, потому что здоровье позволяет ему жить».

В Сети раскритиковали Виторгана из-за снимка с молодой возлюбленной

Ранее российский актер Максим Виторган прокомментировал заявление певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, которая обвинила в предательстве России своих коллег Дарью Шиханову и Викторию Лысюк, известных как Дора и Мэйби Бэйби. Он охарактеризовал поведение Зотеевой как «гнилье стукачей».