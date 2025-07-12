Шаляпин заступился за Бородину с Сердюковым

Прохор Шаляпин призвал прекратить насмешки над молодоженами Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым. По словам Прохора, публика должна радоваться за пару, а не смеяться над людьми, которые очевидно счастливы, пишет издание passion.ru.

«Самое главное, что Ксения счастлива. Я не понимаю, почему так троллят их пару? Вообще не понимаю. А что? Нормально живут люди. Вместо того чтобы порадоваться за замечательную пару, в них летит хейт. И вообще, мне нравится Ксения. Она работящая», — заявил Прохор.

В августе 2024 года телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года влюбленные объявили о помолвке.

Бородина показывала, как Сердюков сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

Пара 3 июня 2025 года официально зарегистрировала отношения. Масштабное торжество состоялось 23 июня на вилле Микетти, куда молодожены пригласили друзей и близких.