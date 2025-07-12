Оценена загородная недвижимость российских звезд

У четы Дибровых имеется загородный дом в европейском стиле в поселке Успенские Поляны, в 20 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Дача называется «Вилла Паулина», в честь хозяйки.

Площадь трехэтажного дома — около 1100 квадратных метров. В спа-зоне дома есть бассейн, хаммам и сауна. Дибровы используют систему «Умный дом».

С учетом расположения, как пишут news.ru, недвижимость может стоить не менее 100–120 млн рублей.

Роза Сябитова очень гордится своим домом и называет его «родовое гнездо». На 30 сотках земли под Ногинском (в 50 километрах от столицы) она построила брусовый коттедж в 165 кв метров. Телесваха лично контролировала весь строительный процесс и разрабатывала дизайн. Дом Сябитовой может стоить 20–25 млн рублей.

Особняк Полины Гагариной находится в коттеджном поселке Риверсайд, который расположен в 25 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок огорожен трехметровым забором, он охраняемый. Дом большой. С белыми стенами и темной крышей, в три этажа. Один из которых – подземный. Строения подобного размера и обустроенности могут стоить порядка миллиона долларов.

Названы российские артисты, которые собирали деньги для ВСУ

Недавно Наталья Штурм поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда купила загородный дом. Особняк певица приобрела, не прибегая к займам и ипотеке.