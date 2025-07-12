Боня призналась, что худеет на уколах

Виктория Боня периодически использует препарат, являющийся аналогом средства для диабетиков, на котором худели многие представители российского шоу-бизнеса. Правда, не все смогли выдержать тяжелые побочные явления. Дана Борисова падала в обмороки, пишет «Комсомольская Правда».

Виктория Боня активно тренируется, чтобы быть в хорошей форме перед восхождениями в горы. В последний раз блогер покорила Эверест. Приходить в форму и «сушиться» ей помогают уколы для похудения.

«Я ни в коем случае никого не призываю это делать. Я просто отвечаю на вопрос. Меня спросили, я рассказываю», — отметила Виктория.

По словам Вики, лекарство ей порекомендовала подруга. Подруге удалось за месяц расстаться с шестью килограммами, а самой Боне – с девятью. Телеведущая подчеркнула, что она советовалась с эндокринологом прежде, чем начать применять препарат.

12-летняя дочь Виктории Бони занимается конным спортом и давно просит маму купить ей лошадь. Параллельно фолловеры пишут ведущей, что, судя по ее образу жизни, она может позволить себе животное. Однако накануне звезда дала понять обратное: она предложила Анджелине посчитать, во сколько обойдется уход за лошадью — вышло около миллиона рублей в месяц.