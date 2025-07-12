Пригожин пообещал никогда не предавать Путина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пообещал никогда не предавать президента России Владимира Путина. В интервью The New York Times он Канада шантажировала его санкциями, предлагая не вводить персональные ограничения в обмен на критику российских властей, которая бы повторила тезисы из якобы имевшей место утечки записи телефонного разговора, в котором человек с голосом, похожим на голос Пригожина, нелестно отзывается о начале специальной военной операции.

«Канада ввела против Пригожина и его жены — певицы Валерии — санкции за "использование своего искусства для пропаганды российского вторжения", — напоминает издание.

По словам Пригожина, правительство Канады позднее заявило, что он мог бы избежать санкций, если бы признался в том, что, по всей видимости, сказал во время утечки телефонного разговора».

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Пригожин косвенно подтвердил факт шантажа, показав журналисту отрывок из письма, отправленного продюсеру канадскими властями. В нем указывается, что когда Пригожину «предоставили возможность публично высказать свою точку зрения», он лишь «повторил дезинформационные утверждения режима». МИД Канады со своей стороны отказался комментировать эту переписку.

«Что это за шантаж? — возмутился Пригожин во время интервью. — Я не предавал [Путина] и никогда не предам».

Ранее Пригожин заявил, что уехавшая из России певица Алла Пугачева бросила своих поклонников. При этом он отметил, что считает Пугачеву легендарной личностью и всегда относился к ней с уважением.