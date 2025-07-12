Шаляпин прокомментировал слухи о романе с Аллегровой

Прохор Шаляпин в эфире нового выпуска YouTube-шоу «Сплетни» Карины Мурашкиной рассказал, что раньше был близок с Ириной Аллегровой. Прохор познакомился с ней на заре своей карьеры, во времена участия в «Фабрике звезд», они выступали на сцене дуэтом, пишет портал passion.ru.

«В жизни она очень приятный человек, очень теплая женщина. Мы какое-то время дружили. Она жила на даче, и просто как-то так получилось. Да не было у нас никакого романа! Это давно наше прошлое», — заявил Шаляпин.

Прохор не стал скрывать, что очень хорошо относится к певице. Он публично обратился ней, пожелав «не сойти с ума, как у нас пол эстрады».

«Она нормальная женщина в жизни, хорошая. Поэтому я передаю привет и хочу пожелать здоровья и физического, и ментального, чтобы не посходили с ума, как у нас пол эстрады. Обидно, когда есть деньги, квартира, а ты — сумасшедшая. Всем здоровья», — резюмировал он.

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