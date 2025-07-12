Таисия Повалий объяснила неожиданную реакцию белорусов на концерте

Выступление Таисии Повалий на Международном фестивале искусств в Витебске оказалось одним из самых эмоциональных. Зрители, в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко, во время исполнения песни «Победная» в едином порыве встали. Таисия в эксклюзивной беседе с корреспондентами «МК» призналась: такой реакции в этот вечер она не ожидала.

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- Когда я увидела, что весь зал встал, когда президент (Александр Лукашенко – авт.) встал, у меня мурашки по коже побежали, - призналась «Московскому комсомольцу» артистка. – Это было грандиозно. А я была рада, что такая важная тема – 80-летие со дня нашей Победы - звучит о сцены.

Напомним, что после выступления артистка произнесла и трогательную патриотическую речь. Она заявила, что наш народ гордится грандиозной победой в Великой Отечественной войне и никому не даст переписать историю. После этих слов зал снова взорвался аплодисментами.

- Я заранее речь не готовила: решила об этом сказать фактически перед самым выходом на сцену, - объяснила «МК» певица. – Дело в том, что в ожидании своего выхода я стояла за кулисами. А в это время Максим Аверин читал со сцены стихи о войне. У меня комок к горлу подошел просто. И я решила, что обязательно должна сказать эти слова, что мы гордимся нашей победой и никому не дадим переписать нашу историю. Мой порыв почувствовали люди и весь зал встал. Вы же видели, что они все были со мной солидарны. Мы мыслим одинаково. Без прошлого нет будущего. Конечно, мне такая реакция с их стороны была очень приятна.

Напомним, что в Беларусь звезда приехала с особой миссией. В этом году Таисия возглавила жюри конкурса молодых исполнителей. Артистка будет оценивать выступления будущих звезд.