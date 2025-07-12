Помолодевший после пластики Плющенко купил себе мотоцикл

В микроблоге Плющенко выложил видеоролик, на котором он запечатлен на новом суперсовременном мотоцикле. Фигурист проехался на нем по садовой дорожке у своего загородного дома.

«На новеньком», —подписал видео супруг Яны Рудковской.

Отметим, что фигурист приобрел мотоцикл после пластической операции. Плющенко сделал блефаропластику в клинике Тимура Хайдарова, пишет издание passion.r

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По информации из Телеграм- каналов двухколесный железный конь Евгения стоит 1,35 миллиона рублей

Рудковская прокомментировала сделанную Плющенко пластику

Ранее стало известно, что академия Плющенко «Ангелы Плющенко» запросила у государства грант в размере 22,5 млн рублей на три ледовых шоу — «Золушка», «Русалочка» и «Белоснежка». Отмечается, что при запросе гранта на 22,5 миллиона рублей софинансирование будет составлять более 200 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма расходов составит более 222 миллионов рублей.