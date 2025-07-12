Собчак появилась на светской тусовке в странной обуви

Ксения Собчак буквально приковала к себе внимание публики. На мероприятии VK Kvartirnik Ксения Анатольевна предстала в весьма эксцентричном образе. 43-летняя журналистка была обута в голубые сапоги в виде пакетов с ручками. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

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Ее сапоги изготовлены по эскизам испанского дизайнера и основателя бренда ABRA Абрахама Переса. Они выполнены из натуральной зернистой кожи. Стоят «пакеты» 168 тысяч рублей

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Фолловеры с удовольствием упражняются в остроумии в адрес эпатажной светской львицы.

«Хорошие сапоги. Надо брать!», В нашем городе… потерялась женщина, дезориентирована, на ногах голубые пакеты…», «И кастрюлю на голову для завершения образа».

Сама Ксения приобретением довольна.