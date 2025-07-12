Буланова подняла стоимость выступления более чем на миллион рублей

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова на фоне новой волны популярности повысила свой гонорар более чем на миллион рублей. Сумму раскрывает Telegram-канал Mash.

Как стало известно журналистам, Буланова подняла стоимость своих выступлений более чем на миллион рублей, с 700 тысяч рублей до двух миллионов. 40-минутный концерт оценивается в полтора миллиона рублей, а часовой — в два миллиона. Кроме того, она ввела экспресс-программы длительностью 20 минут, за них исполнительница просит один миллион рублей. Из-за моды на 90-е график Булановой расписан практически на все лето.

Райдер звезды предполагает наличие автомобиля представительского класса, на самолете Буланова готова летать только бизнес-классом. По приезде артистка должна быть размещена в гостинице не ниже четырех звезд в номере класса «люкс» или «полулюкс» с не пропускающими свет занавесками. В гримерке певицу должна ждать сырная, рыбная, овощная и мясная нарезки, фрукты и две бутылки белого сухого вина. Заказчик обязан оплачивать завтраки, размер суточных, согласно райдеру, составляет 35 тысяч рублей. Данная сумма, как уточняется, идет на оплату карманных расходов всего коллектива.

Новый виток популярности настиг другую российскую певицу, Надежду Кадышеву. Для юных поклонников солистка ансамбля «Золотое кольцо» решила проводить стримы концертов и продавать мерч. В связи с этим гонорары артистки выросли. Как предполагают журналисты, за выступление на стадионе «Лужники» она получила больше 50 миллионов рублей. Будучи хедлайнером фестиваля для выпускников «Алые паруса», Кадышева могла заработать порядка 15–20 миллионов рублей.