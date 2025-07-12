Неожиданно: назван самый богатый российский артист

Юрий Антонов стал почетным гостем на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который идет в Беларуси.

Народный артист России сейчас редко выступает перед публикой. Он делает исключение только для мероприятий самого высокого уровня.

Ведущий церемонии открытия фестиваля, диктор Владимир Березин назвал Юрия Михайловича самым богатым артистом России.

Раньше самой обеспеченной звездой считали Аллу Пугачеву, но после ее отъезда из России ситуация изменилась, пишут 7days.

Юрий Антонов продолжает творческую деятельность. Знаменитый певец и композитор пишет музыку в своей личной студии, а также получает авторские отчисления. Легенда российской эстрады может себе позволить комфортную жизнь в Подмосковье в своем поместье, где он содержит множество домашних животных и птиц.

10 июля у Юрия Антонова зажглась именная звезда на Аллее звезд Летнего амфитеатра в Витебске с изображением символа фестиваля «Славянского базара» - василька и именем обладателя специальной награды Президента Беларуси «Через искусство - к миру и взаимопониманию».