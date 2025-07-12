Меньшова высмеяла молодящихся артисток

Юлия Меньшова приняла участие в шоу стилиста Алеко. Телеведущая высказалась о тенденции к омоложению любой ценой. По ее мнению, женщины, которые в зрелом возрасте пытаются конкурировать с молодыми девушками за счет пластических операций, выглядят смешно. Об этом пишет СтарХит.

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — сказала Меньшова.

Меньшова подчеркнула, что природу не обмануть. Нужно просто стремиться к тому, чтобы в любом возрасте выглядеть элегантно и ухоженно.

Юлия Меньшова покинула Россию после скандала

Напомним, Юлия Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина в 1996 году, однако в 2003 году супруги расстались, а в 2008 году вновь воссоединились.