Mia Boyka анонсировала запуск нового проекта на фоне скандалов с ее участием

В последнее время певица Mia Boyka (Мария Бойко) неоднократно оказывалась в центре громких скандалов. В прошлом году на концерте в Надыме она публично высмеяла девочку-квадробера. Общественность раскритиковала артистку за этот поступок, из-за чего та потеряла несколько рекламных контрактов и столкнулась с отменой концертов.

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На этом скандалы с участием Марии не закончились. Не так давно ей пришлось извиняться за еще один неоднозначный поступок — во время посещения шоу Comedy Club она призналась, что хочет добиться популярности в Азии. Свои слова Бойко подкрепила жестом, изображающим азиатский разрез глаз. Позже из-за этого действия певице пришлось извиниться. Mia Boyka утверждает, что не знала, что может этим кого-то оскорбить.

В тяжелые периоды жизни звезду поддерживала сестра Лиза. Оправившись от неприятных инцидентов, Мария решила организовать новый проект вместе с девушкой. Готовясь к его запуску, исполнительница приняла важное для себя решение — она намерена осторожнее подходить к публичным высказываниям.