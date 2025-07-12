Лопырева экстремально пошутила по поводу свадьбы Бородиной

Не так давно Ксения Бородина выложила в социальные сети видеоролик со свадьбы с Николаем Сердюковым. Пользователи сразу заметили, что счастливый муж предпочитал обниматься с другими женщинами, в частности, с Викторией Лопыревой.

Эта тема широко обсуждалась в соцсетях и СМИ, пишет Экспресс Газета.

Ксения решила тогда объясниться.

«Ребят, честно уже устала читать комментарии про то, что Коля на фото обнимал моих подруг, а не меня. Вы не задумывались, что, если обнять девушку в такой фате, будет очень больно, потому что все тянет вниз? Я уже не говорю о том, как мы укладывали ее для фото», - написала она в микроблоге.

Виктория Лопырева отреагировала на тот шум, который вызвало их с Николаем поведение. Она даже сняла шуточный ролик, чтобы высмеять эту ситуацию

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Молодожены пока на «творчество» подруги никак не отреагировали. А вот фолловеры убеждены, что Ксения таких шуток не поймет, о чем и пишут в комментариях.

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Многие пользователи Сети считают, что малоизвестный блогер — неподходящая партия для успешной и состоятельной Бородиной. Финансовое положение Сердюкова не раз становилось темой обсуждений — в СМИ отмечали, что кроме парковочного места в Москве у него ничего нет.