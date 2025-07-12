Рассекречены заработки звезд

Андрей Малахов в недавнем интервью рассказал о зарплате телеведущего топ-уровня в России.

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«У частных телеканалов сейчас новая система они берут звезд на контракт на год. Там оплата начинается от миллиона долларов (около 78 миллионов рублей – прим. ред.) в год.

Речь о таких звездах как Ольга Бузова, Елена Летучая, Ксения Бородина, Ляйсан Утяшева и других.

Николай Картозия, создатель и руководитель телеканала «Пятница!» в Телеграм-канале писал:

«Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме? Он объявит вам 5 миллионов рублей за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней на вашей картине у него будет не меньше четырех...»

Даже у самых востребованных актеров таких гонораров нет, пишет «Комсомольская Правда» В среднем за съемочный день зарабатывают от 600 тысяч рублей Юрий Борисов, Никита Ефремов, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Александр Петров, Филипп Янковский, Никита Кологривый, Елизавета Боярская.

Дмитрий Нагиев намерен купить квартиру в Дубае

От 300 до 500 тысяч рублей - Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Павел Деревянко, Иван Янковский, Елена Яковлева, Максим Матвеев, Александр Домогаров, Александр Яценко, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Елена Лядова.

Эстрадные артисты собирают разные по вместимости залы. Стадионы собирают Сергей Жуков, Баста, Григорий Лепс, Shaman, Дима Билан, Анна Асти, Сергей Лазарев, Надежда Кадышева, Сергей Шнуров.

От 5 до 10 миллионов рублей за корпоративы получают Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, «Руки Вверх!» (Сергей Жуков), Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Баста, «Иванушки International», Анна Асти, Дима Билан, Любовь Успенская, Филипп Киркоров.

Гонорары топового сегмента звезд шоу-бизнеса за прошлый год увеличились в среднем на 20-40%.