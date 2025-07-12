Звезда советского кино обвинила Гундареву в смерти мужа

Звезда фильма «Белые Росы» Наталья Хорохорина стала одной из ярких актрис советского кино, но в личной жизни ее ждали тяжелые испытания. Артистка пережила предательство супруга и долгое время не могла доверять мужчинам. В интервью Экспресс газете она заявила, что ее муж был бы жив, если бы не разлучница.

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В студенческие годы Наталья Хорохорина вышла замуж за Виктора Корешкова, но брак распался из-за измены актера с Натальей Гундаревой. Спустя годы после расставания артистка признается: предательство супруга стало для нее настоящим ударом. Более того, она уверена: если бы муж, умерший в 58 лет, «не поддался чарам» соперницы, то мог бы прожить дольше.

«Это была тяжелая история. Журналисты постоянно спрашивали о том, как Гундарева увела у меня мужа. Внутри меня много лет была рана. <…> Много глупостей артисты совершают из-за своей эмоциональности. Ему надо было пережить, успокоиться. Я уверена, что если бы Корешков не поддался чарам Натальи Гундаревой, то был бы куда здоровее и прожил бы дольше», — заявила Наталья Хорохорина.

После разрыва с супругом актриса не могла подпускать мужчин близко и поставила крест на личной жизни. Спустя какое-то время Наталья Хорохорина решилась на второй брак с медиком Владимиром Соболевым. Но и этот союз распался из-за неверности мужа.

«После разрыва с Виктором я очень сильно страдала. Много лет была абсолютно одна, хотя вокруг вертелись мужчины. Даже моя мама стала упрекать: „Все выходят замуж, а ты вроде не уродина и не дура, а одна“. Я очень обиделась и сказала: „Больше не буду к тебе приезжать“. А потом я вышла за будущего отца своей дочери Анны, который не был актером. Но он тоже оказался неверен», — поделилась звезда «Белых Рос».

Оглядываясь назад, Наталья Хорохорина не скрывает: она продолжает верить в любовь, но не намерена жить с предателем.

«В любовь верю, но мало кому с ней везет. Надо любить и терпеть, терпеть и любить. Но прощать измену… Обида разрушает человека. Я простила, но совместная жизнь оказалась невозможной», — отметила актриса.

Ранее Наталья Хорохорина рассказала, как Наталья Гундарева разрушила ее брак и жизнь мужа.