У зумеров появился новый кумир

Молодежь стала активно интересоваться творчеством Татьяны Булановой. Певица начала обгонять Надежду Кадышеву, пишет издание passion.ru со ссылкой на данные из Телеграм-каналов.

Композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» звучат на вечеринках молодежи, график корпоративов звезды 90-х расписан почти на все лето. Билеты на выступления певицы буквально разлетаются.

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Буланова поет 20 минут за 800 тысяч, за 1 миллион рублей — 40 минут, а за 1,5 миллиона — час.

Райдер у Булановой весьма скромный. Звезда может приобрести билеты сама и в случае чего добираться н место на поезде вместо самолета.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России и очень довольна этим. Буланова установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады - за свою карьеру она записала 114 совместных песен с различными артистами.