Анна Седокова объяснила свое поведение после смерти экс-супруга

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы постепенно приходила в себя — сначала она исчезла из соцсетей, а затем решилась вернуться на сцену. Многие подписчики тогда осудили знаменитость из-за того, что та быстро забыла о случившемся. 42-летняя артистка объяснила, что после пережитого стресса выбирает жизнь.

Недавно экс-солистка «ВИА Гры» вышла в свет с 20-летней дочерью Алиной в откровенном образе — кроп-топе и брюках алого цвета. Певица веселилась на вечеринке, чем вызвала негодование у поклонников. Они считают, что звезда должна все еще скорбеть из-за внезапной кончины бывшего мужа.

Исполнительница хита «Шантарам» решила объяснить свое поведение. Звезда призналась, что выбирает жизнь со всеми ее проблемами и препятствиями.

«Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя. Потому что они мне важны. И я сделаю все для них», — заявила участница шоу «Выжить в Дубае».

Анна добавила, что может и будет улыбаться после всего произошедшего в своей жизни. Артистка хочет быть счастливой.

«Я должна? Нет»: Анна Седокова устроила скандал на шоу после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица призналась, что не покажет никому, как ей больно внутри. Негативные эмоции Седокова выплескивает в песни. По словам артистки, она хочет подать пример тем, кто прошел сложные жизненные ситуации и не отчаялся.

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь после дня рождения Анны. Незадолго до этого супруги развелись. После на звезду обрушились с хейтом: родственники спортсмена считают, что из-за певицы он пошел на такой поступок. Адвокат семье будет настаивать на возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства в отношении Седоковой.