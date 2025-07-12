Буланова объяснила, почему ее песни стали популярны у молодежи

Молодежь вслед за Надеждой Кадышевой начала активно посещать концерты певицы Татьяны Булановой. Артистка рассказала, как относится к новой волне популярности.

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56-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» не считает, что стала кумиром у молодежи. Певица убеждена — повышенный интерес к ее песням возник благодаря роликам в Сети.

«То, что мои песни стали популярны вновь…, — рассказала она StarHit. -Возможно, людям не хватает мелодичности в современной музыке, может быть, искренности нет. Ведь любовь, красота, искренность спасут мир».

Коллега Булановой Надежда Кадышева после новой волны популярности собралась выступить в «Лужниках» в Москве. Татьяна также хочет собрать стадион в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в марте в честь дня рождения.

Несмотря на любовь аудитории к старым хитам, Буланова выпускает новые треки. На подходе два альбома, которые фанаты певицы смогут услышать уже совсем скоро. Звезда 1990-х считает, что важно записывать песни и активно работает над своим творчеством.

Напомним, Татьяна Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов с другими исполнителями и попала в Книгу рекордов России.