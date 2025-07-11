Внучка экс-президента Узбекистана отказала в романе Батрутдинову

Внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Мариям Тилляева отказала в романе российскому комику из Comedy Club Тимуру Батрудинову. Об этом пишет онлайн-журнал Starhit.

«Тимур делал ей комплименты, говорил о своих чувствах и возможном будущем и, чтобы подкрепить свои слова делами, поцеловал в руку. Тилляева после этого изменилась и сказала, что ей это не интересно», — указано в материале.

После ситуации Батрудинов заявил, что это тот случай, когда от любви до ненависти один шаг, и что сейчас он испытывает только раздражение по отношению к Тилляевой.

Ранее у Тимура Батрудинова было немало романов, например с Тамарой Ароновой, Дарьей Кананухой на проекте «Холостяк». Были слухи о романе с певицей Ольгой Бузовой на программе «План Б». Но до сих пор комик остается холостяком и не имеет детей.