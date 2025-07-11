Скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, заявила, что ей лучше вообще не открывать рот, чтобы не попадать в скандальные ситуации. Об этом она написала в Stories в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фоне громких скандалов с участием артистки, она выложила фотографию с ироничной подписью.

«Мне лучше рот не открывать по многочисленным просьбам. Ну или открывать только для пения. Поэтому будем для вас петь», — написала Мария.

Ранее стало известно, что затравившая девочку-квадробера певица Mia Boyka запретила мужчинам носить вещи розового цвета. Также ее обвиняли в раситском жесте в эфире популярного телешоу.