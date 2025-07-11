Беременная Агата Муцениеце заговорила про пол будущего малыша

В конце июня 36-летняя Агата Муцениеце рассекретила беременность от аккордеониста Петра Дранги. Пока актриса работает, а в декрет собирается уйти только в середине августа. Звезда еще не говорила про пол будущего малыша, но у нее уже есть некоторые догадки.

© Passion.ru

Муцениеце опубликовала снимок в новом образе. Агата предстала в кадре в легком белом сарафане на тонких бретелях с черной кружевной вставкой. Актриса полагает, что ей неспроста хочется быть более женственной.

«Платье-комбинация на такую погоду. Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка?», — задалась вопросом экс-супруга Павла Прилучного, добавив, что стала в последнее время «шмоточницей».

Актриса назвала легкие и женственные образы идеальными в знойную погоду.

Напомним, Агата ждет ребенка от аккордеониста Петра Дранги. Пару заподозрили в романе в декабре 2024 года: они не раз выходили вместе в свет, а также проводили вместе семейные праздники. Свои отношения Агата Муцениеце и Петр Дранга официально рассекретили в Новый год. В мае музыкант сделал актрисе предложение руки и сердца, а 23 июня этого года актриса сообщила о беременности.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Агата и Петр живут вместе вопреки слухам, но в паре все не так гладко — периодически у них возникают ссоры.