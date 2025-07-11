Директор Ангелины Вовк рассказала о здоровье звезды

Директор 82-летней Ангелины Вовк рассказала о здоровье звезды
Директор 82-летней телезвезды Ангелины Вовк опровергла информацию о том, что знаменитость почувствовала себя плохо и ей пришлось вызвать скорую.
«Нет, мы сейчас в машине едем по делам. Она чувствует себя нормально», — рассказала «Абзацу» Светлана Торгало.
Ранее сегодня сообщалось, что самочувствие Вовк резко ухудшилось. Якобы, пришлось срочно вызывать медиков.
В конце 2019 года стало известно, что на тот момент 77-летняя Ангелина Вовк получила предложение руки и сердца от молодого мужчины — журналиста и историка музыки Михаила Куницына.
Тогда мало кто мог предположить, что у пары серьёзные отношения. Но Вовк подтвердила, что получила от молодого ухажёра предложение выйти за него замуж.