Киркорова заподозрили в желании вернуть в Россию Пугачеву

Продюсер Игорь Сенгер заявил, что Филипп Киркоров хочет вернуть в Россию Аллу Пугачеву. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как объяснил Сенгер, Киркоров мог начать ремонт в своей квартире в центре Москвы, поскольку надеется на возвращение Пугачевой в Россию. В таком случае, по словам продюсера, Киркоров и Пугачева станут соседями, и даже смогут объединить квартиры.

«С Киркоровым соседями будут, потом и квартиры объединят — всех четверых детей будут вместе растить», — заявил Сенгер.

Продюсер также добавил, что Пугачева вполне может вернуться в Россию, поскольку она «не говорила резких слов о своей стране». А вот муж Пугачевой Максим Галкин* (признан иностранным агентом в России), по мнению Сенгера, вернуться в Россию не сможет.

«Глупый Галкин* останется на задворках», — заявил он.

Ранее в автопарке Киркорова появился президентский «Аурус» за 50 миллионов рублей.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.