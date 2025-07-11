Артист Добронравов собирается уехать из Москвы

Звезда многочисленных фильмов и сериалов ( «Онегин», «Инспектор Гаврилов») Виктор Добронравов недостатка в работе не испытывает, однако в августе он намерен сделать передышку, о чем рассказал «Московскому комсомольцу».

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Оказывается, у артиста есть домик в деревне, где он и намерен восстановить силы.

«Может, удастся отдохнуть в августе- поеду в деревню. У меня есть дом на берегу Волги под Угличем, недалеко от Ярославля. Вообще я прислушиваюсь к своему организму при выборе отдыха: когда хочется моря — едешь на море, когда хочется деревни — едешь в деревню, когда в горы- едешь в горы. Но чаще всего бывает, что хочется, а никуда не едешь, потому что очень много работы», - поведал артист.

Также Виктор рассказал, чем занимается в деревне. Как выяснилось: покой ему только снится.

«В деревне куча занятий: там покопать, здесь посадить, там полить. Я это все очень люблю, и это мой персональный кайф», - признался артист.

Напомним, что Виктор Добронравов — представитель актерской династии Добронравовых. Его отец — легендарный Федор Добронравов из «Сватов», также у Виктора есть младший брат Иван, который активно снимается в кино.