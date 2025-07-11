Роскошный особняк и квартиры: чем владеет Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров начал ремонт в собственной квартире неподалеку от Арбата в центре Москвы, продемонстрировав роскошные витражи в виде игральных карт. Чем владеет артист, сколько зарабатывает и может ли позволить себе большие траты, разбиралось издание News.ru.

В конце апреля Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге получил ожог руки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму. Первый выход в свет после болезни Киркорова произошел 7 июня, он появился на премии МУЗ-ТВ. Кроме того недавно он выступил на свадьбе, где выглядел очень болезненным и едва мог исполнить свой хит «Дива».

При этом Киркоров в ходе ремонта в своей квартире в Москве установил витражи с собственным лицом в виде игральных карт стоимостью 500 тысяч рублей.

Какой недвижимостью владеет Киркоров

Помимо квартиры в Филипповском переулке - рядом с Арбатом - певец владеет особняком площадью один гектар в элитном коттеджном поселке Мякининской поймы на берегу Москвы-реки. Там, кроме дома площадью более тысячи квадратных метров, расположены музей, теннисный корт, фонтан, пруд, гараж для яхт, сад и личный пляж, рассказал бывший директор Киркорова Леонид Дзюник.

Также Киркорову принадлежит и недвижимость за рубежом - квартира и особняк в США (в Майами) и несколько апартаментов в Болгарии.

«В 2007 году Болгария вступила в Евросоюз, и многие артисты ринулись приобретать там недвижимость. Потому что она была недорогой, доступной. Им казалось удачным вложением средств. Но покупка оказалась с подвохом - услуги болгарского ЖКХ заоблачные. Когда артисты это поняли, то начали спешно избавляться от болгарской недвижки», - отметил Дзюник, подчеркнув, что ему точно не известно, продал ли в итоге артист свои квартиры в Болгарии.

Как Киркоров зарабатывает на жизнь?

Филипп Киркоров работает в шоу-бизнесе 40 лет и является звездой. На его творчестве выросло уже несколько поколений, но заработок от концертов составляет не самую большую часть его доходов, рассказал промоутер Игорь Сенгер.

«Зрительный зал на 4000 мест, предположим, 6000 рублей - средняя стоимость билета. Это без учета ВИП-мест, которые могут стоить от миллиона и выше за штуку. За вычетом всех расходов, включая оплату налогов, примерно пять миллионов от концерта артист может положить себе в карман», - пояснил он.

По словам Сенгера, участие Киркорова в корпоративе стоит от $100 тысяч (около восьми миллионов рублей), и спрос не падал даже в кризисы.

«Думаю, по три-четыре корпоратива в месяц минимум у Филиппа есть сейчас. Мы еще не считаем предновогодний декабрь, когда все дни расписаны», - уточнил он.

Также Сенгер отметил, что Киркоров выкупал права на понравившиеся ему песни и сейчас получает авторские доходы, сумма которых может составлять около $100 тысяч в год. Также артист занимался раскруткой проектов за деньги.

«Анжелику Агурбаш раскручивал, например. За нее платил бывший муж - белорусский магнат. Причем платил, насколько помню, щедро, это было серьезное финансовое вливание для Филиппа… Я полагаю, что нынешних своих спутниц, которые рвутся в звезды, продвигает тоже не бесплатно», - полагает экс-директор.

Напомним, что последние два года выдались для артиста тяжелыми и из-за скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой и из-за смерти отца. 18 марта у

Бедроса Киркорова остановилось сердце. В последнюю встречу с сыном он передал ему свой фамильный перстень. Отпевание артиста прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в центре Москвы. Филипп Киркоров приехал на прощание с отцом вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином.