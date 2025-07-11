В творческом багаже российской певицы Ольги Бузовой появилась новая ипостась. Актрисе, которая все делает с большой отдачей, поступило предложение быть соведущей большого концерта. Казалось бы, все отлично, но случилась незадача. Согласилась она давно, а по приезду оказалось, что наряд ей не слишком подходит, и случился конфуз. Если на репетицию своего выхода Бузова приехала без нижнего белья, то на концерте и вовсе появилась с явно округлившимся животом, который пыталась закрыть папкой ведущей.

Ольга появилась на сцене вместе с белорусским певцом ТЕО в шикарном изумрудном платье. Вечерний наряд был искусно сделан, на животе красовалась драпировка. На самом деле платья с драпировкой стали популярны этой весной. Буквально в одну ночь после показа. Фэшн-журналы рассуждали о том, как много на подиумах появилось платьев-колонн и как часто дизайнеры в последних сезонах используют драпировки, тем самым женщины стали напоминать греческих богинь. Возможно, Ольга хотела показать этот самый образ богини, но скорее другое. Актриса боялась, что публика разглядит ее округлившийся живот. И на этот случай сделала выпад первой:

— Ваши драники дают о себе знать, – отшутилась певица, понимая, что ее фигура выдает главное: она характерно пополнела. – Сегодня еле влезла в корсет.

Ольга также заметила, что пора всем растрясать свой вес и свои «арбузы». Но все при этом закрывала живот папкой ведущего.

Напомним, что в ноябре прошлого года Ольга Бузова провела сольный концерт в Москве, посвященный восьмилетию своей карьеры. Тогда на сцене она спела дуэт с Олегом Майами песню «Такси». Композиция получилась романтичной, и в конце номере они страстно поцеловались. Более того, Ольга сказала, что их романтичная песня может оказаться реальными чувствами.

— И сегодня в этот день для вас мы впервые… исполним даже не песню, а расскажем вам нашу историю. Возможно, это все-таки любовь, — сказала Бузова. А чуть позже еще больше удивила, заявив за кулисами: — В следующем году я рожаю. У меня все идет поочередно, — ошарашила певица.

Конечно же, после страстного поцелуя на сцене все решили, что отцом ребенка Ольги станет Олег Майами, но, пообсуждав эту тему, все СМИ дружно забыли это историю. И, кажется, сейчас время ее вспомнить. Кстати, сегодня на белорусскую землю приезжает Олег Майами.