Налоговая закрыла крымский ресторан Сергея Жукова и бизнес его жены

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала ресторан «Папа жарит мясо» певца Сергея Жукова из-за недостоверных сведений и непредоставление документов отчетности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Также, утверждает Telegram-канал, налоговая закрывает кондитерскую «Любовь и сладости» жены лидера группы «Руки Вверх!» Регины Бурд. Причиной тоже стало то, что ООО «Капкейк Стори» указала в ЕГРЮЛ недостоверные данные.

В феврале 2024 года СМИ сообщали, что ФНС заблокировала счета гриль-кафе «Папа жарит мясо». Заведение задолжало порядка 35 тыс. рублей на фоне долгов по аренде, воде и электричеству, а также у компании накопились штрафы.

Гриль-кафе «Папа жарит мясо» открылось в Симферополе в 2019 году. Как сообщает Mash, проблемы у заведения Жукова начались после пандемии коронавирусной инфекции.

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В конце июня появилась информация, что Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки Лабубу, которую назовет Бабайка. Концепт будущего персонажа представляет собой пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой, которая будет работать на основе искусственного интеллекта.