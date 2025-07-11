Чадов рассказал о необычном подарке от Анастасии Заворотнюк

Российский актер Андрей Чадов рассказал о знакомстве со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Об этом пишет сайт «Страсти».

«Она прекрасная. Познакомились в первый съемочный день. Она принесла мне ящик клубники», — рассказал Чадов о необычном подарке артистки.

По словам артиста, Заворотнюк была доброй и жизнерадостной. Он отметил, что актриса очень любила своего супруга, фигуриста Петра Чернышева.

Ранее ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, которая сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана», назвала Заворотнюк одной из своих любимых артисток. Девушка отметила, что ее задевают слова о том, что она «заменит» актрису в предстоящем проекте.