Сердючку призвали "помножить на ноль" за русские песни

Украинский телеведущий и продюсер, бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» в составе команды Андрея Козлова Игорь Кондратюк призвал "помножить на ноль" артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за исполнение песен на русском языке.

"Надо умножать Верку Сердючку на ноль с ее русскоязычным репертуаром", - сказал Кондратюк в ходе интервью, видеофрагмент которого опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Кондратюк добавил, что "не все талантливые люди - умные".

Ранее стало известно, что Сердючка на концерте в Одессе пропела матерные строчки в адрес тех, кто недоволен исполнением песен на русском языке.

Верка Сердючка на концерте обругала матом критиков песен на русском языке

Скандал вокруг Сердючки поднялся после концерта под Киевом, где исполнялись песни на русском языке. Тогда бывший языковой омбудсмен Креминь даже обращался в полицию, но потом заявил, что наказания певец не понесет.