Бабкина раскрыла, с чего начался скандал с Кадышевой

Российские певицы Надежда Кадышева и Надежда Бабкина долгое время считаются соперницами, однако даже преданные поклонники певиц не могут вспомнить, с чего все началось. Бабкина рассказала, что также не понимает, кто сделал их врагами.

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Она утверждает, что с Кадышевой у них отличные отношения и между ними нет никаких недопониманий, как считают некоторые. Более того, Бабкина с большим уважением относится к творчеству своей коллеги и ее нынешним успехам.

— Я вообще ни с кем не ругаюсь и не ссорюсь, конфликт — не моя тема жизни. Я человек гостеприимный, радостный, люблю веселье. Когда-то, лет 10–15 назад, журналисты где-то на Дальнем Востоке спросили меня: «Как вы относитесь к Надежде Кадышевой?» Я ответила: «Отношусь замечательно, а какие проблемы?», — поделилась артистка.

Кроме того, исполнительница прокомментировала свои якобы нелестные высказывания о Кадышевой, подчеркнув, что СМИ сами раздули эту ситуацию. Она напомнила, что после выступления на Дальнем Востоке сказала, что к сценическому костюму следует относиться более деликатно, если ты позиционируешь себя как певица народного жанра. По ее словам, больше ничего не обсуждалось — ни пение, ни репертуар. Обе артистки учились в одном институте — Гнесинке — и у одного педагога, Нины Константиновны Мешко. Со временем репертуар Кадышевой изменился, и новый стиль потребовал другого сценического образа, о котором Бабкина и высказалась.

Артистка добавила, что конфликт был создан журналистами, они искусственно раздувают его, подкидывая слухи о ссоре между Бабкиной и Кадышевой. По ее словам, эта история периодически всплывает в СМИ, когда требуется поднять рейтинг.

Несмотря на насыщенную творческую жизнь, артистки почти не пересекаются на сцене. Известно, что выступления Кадышевой сегодня пользуются большой популярностью даже у молодого поколения.

— Мы не так уж часто и встречаемся. Последний раз, кажется, на очередном съезде Международного союза деятелей эстрадного искусства, который проходил, кстати, в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Скажу так. Несколько лет назад для «Голубого огонька» мы записали дуэт, в котором есть такие слова: «В России у нас две Надежды». Это и про наши отношения тоже — у каждого своя поляна, делить нам нечего, — приводит слова артистки Aif.ru.

Надежда Кадышева сейчас находится на пике славы. Она обрела неожиданную популярность среди зумеров, которые ломятся на ее концерты и готовы переплачивать за билет любые деньги. Стало известно, какая недвижимость есть в собственности певицы.

При этом Надежда Бабкина считает, что репертуар Кадышевой всегда был проникновенным и искренним, поэтому она популярна сейчас. По ее словам, люди соскучились по настоящей музыке. Как творчество певицы стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».