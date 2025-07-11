Телеведущей Ангелине Вовк потребовалась помощь врачей

Ангелине Вовк, ведущей программ «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!», была вызвана бригада скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, 82-летней Вовк стало плохо сегодня утром. Врачи уже находятся у нее дома и решается вопрос о госпитализации.

При этом издание не уточнило, что именно случилось советской и российской телерадиоведущей, которая работала над программами «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Няня спешит на помощь», а также «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

Ранее известный телеведущий Юрий Николаев оказался в больнице после обморока. У его диагностировали пневмонию и обструктивную болезнь легких. Николаев провел в медучреждении 15 дней и был выписан.