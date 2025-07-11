Актер и певец Алексей Воробьев показал свадебное фото в соцсетях. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

На кадре запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами на фоне свадебного букета.

«Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», — подписал публикацию исполнитель.

При этом отмечается, что Воробьев до сих пор избегает раскрывать подробности бракосочетания с всемирно известной оперной певицей, заслуженной артисткой Татарстана, заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной.

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Ранее Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой.

В мае стало известно, что Воробьев женился на Гарифуллиной. Отмечалось, что отношения пары завязались минувшей зимой, а уже в апреле артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.