Названы российские звезды, которые поддержали атаки ВСУ на Москву

Журналист Александр Невзоров* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил радость от закрытия российских аэропортов из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Кто еще из звезд радовался ударам по российским городам, разбиралось издание News.ru.

Ранее в России были зафиксированы массовые задержки авиарейсов в аэропортах Москвы, Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Кирова, Казани и других городов. Местные власти сообщали об ограничениях из-за атак БПЛА.

По мнению Александра Невзорова*, Россия является «самой любопытной формой гангрены». Также Невзоров назвал «изумительным эффектом» обрушение авиасообщения в Москве из-за угрозы атак дронов. Он предположил, что «улетные муки» и «авиатранспортный хаос» в стране вынудят жителей России возмущаться.

Невзорова поддержала узбекская певица Наргиз Закирова. В своем Telegram-канале она назвала россиян «иванами-терпилами», выразив надежду, что после их гибели на СВО страну заселят индусами.

А вот телеведущая Татьяна Лазарева** (внесена в список иноагентов и в список террористов и экстремистов) призналась, что радуется атакам украинских беспилотников на Белгород и Москву. После она пояснила, что не желала смерти бывшим землякам, а лишь надеялась, что после бомбежек «они задумаются» о причинах происходящего.

Поддерживал атаки Вооруженных сил Украины на российские города и бывший актер Артур Смольянинов** (внесен как в список иноагентов, так и в список террористов и экстремистов), отметив, что не расстроится, если Россию полностью уничтожат, превратив в «радиоактивный пепел».

Бокалы за массированные атаки на Москву подняли уехавшие из России журналист Михаил Козырев* и блогер Вероника Белоцерковская* (оба внесены Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующее видео из ресторана появилось в их соцсетях.

А бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (включен в список иноагентов) публично заявил, что атакованные города в России - это просто статистика, а вот на Украине - настоящая трагедия.

Экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен в список иноагентов) уверен, что атаки на российские города, в том числе на Москву и Курск, стали «ответками», которые «прилетели» за то, что жители страны поддержали политику государства и проведение спецоперации.

Также Макаревич выразил радость по поводу того, что находится сейчас в Израиле, где «не чувствует вони», а жителей своей родной страны певец сравнил с «отходами жизнедеятельности человека» и заверил, что больше не собирается для них выступать.

Ранее уехавшие из России певцы и актеры признавались в поддержке Вооруженных сил Украины. В частности, солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева (включен в реестр иноагентов) по секрету признался пранкерам, что если бы у него были большие деньги, он бы «купил целую партию «Хаймарсов» для Украины, но сейчас «помогает как может». А участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иноагентом) собрала $7 млн (около 550 млн рублей) для фонда поддерживающего украинских военных.

*внесены Минюстом РФ в список иноагентов.

** включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.