Виторгана раскритиковали из-за снимка с молодой возлюбленной

Актера Максима Виторгана назвали «дедом» из-за снимка с молодой возлюбленной Анной Коротковой. Максим столкнулся с критикой под новым постом.

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После расставания с Нино Нинидзе актер обрел счастье с Анной, которая в этом году отметила 35-летие. На днях пара отметила годовщину отношений в Санкт-Петербурге, где были сделаны романтичные снимки. Одним из кадров Анна поделилась в личном блоге. «Год назад с этим парнем пошла на первое свидание», — подписала она публикацию.

Увидев пост, подписчики высмеяли слова Анны. Они отметили, что Виторган уже не «парень», а «дед». Также россияне указали на многочисленные романы актера после развода с Ксенией Собчак.

«Этот парень — дед уже. Этот парень мечется от одной к другой. Не устал? Вроде уже не мальчик. Да с ним кто только не ходил! Ни с одной не задержался надолго», — написали подписчики.

К слову, Максим не реагировал на критику, зато его защитила Анна. Она назвала хейтеров «несчастными» и пожелала им встретить любовь.

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«Очень грустно, что в мире так много несчастных людей. Я желаю всем вам хотя бы раз в жизни испытать настоящую любовь», — высказалась избранница актера.

Ранее актер Виторган после отъезда в Израиль рассказал о традиции с сыном от Собчак. Подробности читайте в этой новости.