Раскрыта баснословная стоимость квартир Надежды Кадышевой в Москве

На прошлой неделе стало известно, во сколько оцениваются активы Национального театра «Золотое кольцо», художественным руководителем которого является Надежда Кадышева. Вместе с тем появилась и информация о том, сколькими квартирами и автомобилями владеет артистка. Спойлер: список внушительный и далеко не скромный. Во сколько оценивается недвижимость певицы, узнали коллеги из kp.ru.

По их данным, четырёхкомнатные апартаменты в элитном ЖК «Евродом» на Весковском переулке, где живёт сын Кадышевой Григорий Костюк, могли обойтись Надежде примерно в 90 миллионов рублей — сейчас квартиры в этих домах продают за 750 тысяч рублей за квадратный метр.

Примерно в эту же сумму оценивается и квартира семейства Кадышевой-Костюк в клубном доме «Ласточкино гнездо» у метро «Новослободская». Само жильё здесь побольше, но и за квадратный метр просят меньше — 570 тысяч рублей.

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Однако самая дорогая квартира Кадышевой — на улице Долгоруковской в Тверском районе. Сейчас недвижимость здесь продают по цене миллион рублей за квадратный метр.

Соответственно, уютное гнёздышко артистки оценивается в 120 миллионов рублей, а общая стоимость её владений — примерно 300 миллионов рублей.