Шоумен Гоген Солнцев признался, что устал от своей дурной славы. В передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ он отметил, что завидует коллегам, к которым подходят люди и «говорят что-то хорошее», поскольку о нем «говорят только плохое».

Гоген рассказал, что много лет не читает комментарии, поскольку ничего хорошего о нем там не напишут. Кроме того, в жизни шоумена бывали случаи, когда недоброжелатели подкидывали ему неприятные «сюрпризы», в том числе куклу вуду.

«Какие-то психопаты подбрасывали мне разные штучки. Одно время я от участкового не вылезал», — отмечал он.

Солнцев также известен как любитель женщин постарше. Ранее он признавался, что такие вкусы появились у него не просто так, ведь его воспитанием занималась бабушка.

«Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили», — заявил мужчина.

Отдельно Гоген вспомнил и свою бывшую любовь Екатерину Терешкович, на которой он женился в 2018 году — тогда женщине было уже 63 года. Сейчас Солнцев называет ее «сумасшедшей бабкой», подчеркивая, что она фактически его изнасиловала, а после довела «до загса и кабинета психолога». Шоумен признался, что пенсионерка пристрастилась к алкоголю и регулярно приводила в дом странных людей.