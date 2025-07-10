Стало известно о реакции Влада Топалова на третьего сына

Певец Влад Топалов признался, что, после новости о том, что он и его жена — телеведущая Регина Тодоренко — ждут третьего сына, задумался о вазэктомии. Об этом он рассказал в интервью ОК!

По словам Тодоренко, она и их шестилетний сын Михаил сильно хотели девочку. И все же вопреки желанию провести гендер-пати телеведущая решила отказаться от этой идеи, чтобы никого не расстроить.

«Я видела такие гендер-пати, когда стоят три радостных мальчика: бум — и из шарика вылетают голубые перья (или все что угодно голубого цвета), и кто-то один начинает дико рыдать. Я не хотела никаких драм — это выглядит печально. Дети же не понимают пока систему, не осознают, какое это большое чудо. А тут вообще конкретный запрос от старшего брата: девочка с белыми волосами и голубыми глазами. Поэтому мы все вместе сходили на УЗИ», — поделилась она.

И на процедуре семья узнала, что ждут третьего мальчика.

«Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой. Оттуда я и узнал, что такое вазэктомия», — рассказал о своей реакции Топалов

Тодоренко отметила, что отговорила мужа от этой идеи, однако призналась, что новость о третьем мальчике стала шоком и для нее.