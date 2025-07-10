Витас насмешливо обратился к своей учительнице по географии из Парижа

Певец Витас (Виталий Грачев) насмешливо обратился к своей учительнице по географии, передав ей «огромный привет» из Парижа. Соответствующий пост появился у него в социальных сетях.

Витас опубликовал видео, на котором у него за спиной виднелся один из символов столицы Франции — Эйфелева башня.

«Хочу передать огромный привет своей учительнице по географии, которая в меня никогда не верила и говорила, что я в жизни ничего не добьюсь и никуда не поеду. Мария Петровна, Вам огромный привет из Англии», — сказал певец.

В заключение он добавил, что стоит на фоне египетских пирамид.