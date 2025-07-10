Раскрыто, какой недвижимостью владеет Кадышева

Народная артиста России Надежда Кадышева, внезапно ставшая невероятно популярной у молодежи, за 30 лет на сцене успела нажить целое состояние. Чем владеет певица и ее семья, разбиралась «Комсомольская правда».

Ансамбль «Золотое кольцо», солисткой которого является Кадышева, был создан в 1988 году композитором Александром Костюком. Он стал автором многих хитов коллектива и своей жены Надежды Кадышевой. Сейчас Александр Костюк является гендиректором театра «Золотое кольцо».

Творческий бизнес – семейный, 70% в нем принадлежит сыну пары Григорию Костюку. За 2024 выручка ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» составила 69 млн 224 руб, прибыль - 2 млн 741 тыс руб. Совокупные активы организации - 421 млн руб, чистые активы - 124 млн руб. Театру принадлежит здание у метро Тимирязевская, пишет газета.

Также семья может владеть тремя квартирами в Москве. Одна из них - площадью 120 кв м – расположена на улице Долгоруковской в Тверском районе столицы, ее стоимость оценивается в 120 млн рублей. Вторая - в ЖК «Евродом» в Весковском переулке, неподалеку от метро «Новослободская». Это жилье может стоить от 90 млн рублей. Также есть и квартира в ЖК «Ласточкино гнездо», также стоимостью около 90 млн рублей.

При этом, несмотря на популярность, Кадышева заказы на крупные и частные мероприятия берет выборочно, а гастрольный тур строит в щадящем режиме. У артистки «в анамнезе ряд серьезных заболеваний, а поет она только вживую», отмечается в статье.

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Ранее СМИ сообщили, что у Кадышевой и «Золотого кольца» стартовал новый формат работы - стадионные концерты. Для этого артистам обновили костюмы, также была усилена танцевальная команда, в которую добавили молодых танцоров. Отдельно Кадышева готовится к выпуску собственного мерча — ожидается, что он появится осенью, а продавать атрибутику будут перед выступлениями. В планах команды есть и необычные идеи. В частности, концерты Кадышевой могут начать стримить в Сети, запланировано и начало активной работы с аудиторией в социальных сетях.