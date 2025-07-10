Рэпер Icegergert внесен в базу "Миротворца"

Российский рэпер Георгий Гергерт, известный под псевдонимом Icegergert, попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на портал.

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Причинами добавления в список назвали пропаганду "войны", а также "российского фашизма, нацизма и антисемитизма" и поддержку "российской агрессии".

Известно, что рэпер обучался в суворовском училище. Гергерт встречался с бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, фотографии с которыми можно найти в соцсетях артиста. На встрече исполнитель был в форме учебного учреждения.

Ранее в базу "Миротворца" внесли блогера Влада Бумагу. Его обвинили в участии в мероприятиях по поддержанию

информационной политики России и распространению российской пропаганды.

Помимо этого, народного артиста РФ Юрия Чернова внесли в список национальных угроз Украины. Решение приняли из-за участия актера в фильме "Крым".