Блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно

Блогер Хизри Зарипов, более известный как Хиза, вышел на свободу после отбывания наказания за создание финансовой пирамиды. Его мошенническая схема с «гарантированными» спортивными ставками стала причиной разорения нескольких тысяч доверчивых подписчиков.

Афера строилась на обещаниях лёгких денег. Хиза и его команда активно рекламировали «уникальную» возможность заработка на спортивных ставках. Схема была проста: вкладчики вносили деньги в общий пул, а команда «экспертов» якобы делала выигрышные ставки. Для создания иллюзии успеха участникам демонстрировались поддельные скриншоты выигрышей.

Разоблачение пирамиды произошло, когда обманутые вкладчики попытались вывести свои средства. Сначала администраторы требовали оплаты различных «комиссий» и «налогов», а затем просто блокировали пользователей, оставляя их без денег.

Правосудие не заставило себя ждать. В 2023 году суд вынес приговор Хизри Зарипову, его помощнику Эдуарду Ломидзе и директору Наталье Карапетян за мошенничество в особо крупном размере. Зарипов получил 4 года колонии, Ломидзе — также 4 года, а Карапетян — 3,5 года лишения свободы. Несмотря на серьёзность преступления, блогер вышел на свободу досрочно, отбыв большую часть срока.

Сейчас остаётся неясным, планирует ли Хиза вернуться в социальные сети. Его некогда популярный Telegram-канал с многотысячной аудиторией заблокирован. Тем не менее в интернете уже ходят слухи о возможном запуске нового проекта.