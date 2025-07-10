Подруга рассказала всю правду о разводе Андрея Мерзликина

Актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Иск в суд подал артист, и 8 июля, в День семьи, любви и верности, его заявление было одобрено.

Жена родила актеру четверых детей: двоих сыновей и двоих дочери. Причину развода экс-супруги не называют. В Сети ходят слухи о неверности артиста, якобы он увлекся инструктором по скалолазанию, которую зовут Полина. Жена звезды "Бумера" эти домыслы опровергла, заявив, что муж был ей верен все 20 лет брака.

Но сплетники все равно не унимались. Тогда правду о разводе актера решила раскрыть подруга семьи, однако она выступила на условиях анонимности. Женщина заявила, что в семье Мерзликиных она видела "столько счастья, что дай бог каждому".

По словам подруги, Андрей и Анна пытались сохранить отношения. Но поняли, что так как чувства остыли, бороться уже не за что. Приятельница Мерзликиных отмечает, что супруги решили отпустить друг друга не из эгоизма, а из любви — чтобы позволить каждому быть счастливым.

Стало известно, какое имущество будет делить Мерзликин с экс-супругой

Женщина уверяет, что сплетники не дождутся борьбы за имущество, потому что ее не будет. Актер не собирается устраивать битву за активы с Анной.