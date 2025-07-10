Убыточный бизнес Аниты Цой задолжал налоговой 264 тысячи рублей

Фирма певицы Аниты Цой задолжала налогов 264 тысячи 521 рубль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Компания ООО «Фудстар», попавшая в реестр должников ФНС РФ, была открыта исполнительницей в апреле 2024 года. Бизнес звезды специализируется на производстве консервов по авторским рецептам.

Предприятие певицы уже попадало в СМИ. В этом году Федеральная налоговая служба России заблокировала счета фирмы из-за отсутствия налоговой декларации.

Также сообщается, что в 2024 году расходы компании превысили доходы на целых 3,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы. Сумма долга не уточняется. Утверждается, что в 2023 году актриса была признана банкротом. Арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества актрисы.

Также сообщалось, что уехавшая из России спортсменка Елена Исинбаева ликвидировала задолженность в 1,5 миллиона рублей перед налоговой службой.