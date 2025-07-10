Воссоединение группы «Тату» назвали неуместным

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в возвращении группы «Тату» (t.A.T.u.) на сцену нет никакого смысла. Его слова передает Общественная служба новостей.

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По мнению собеседника издания, время популярного дуэта давно прошло, поэтому сейчас воссоединение Юлии Волковой и Лены Катиной будет неуместным. Критик подчеркнул, что не станет слушать новые песни группы, а старые хиты в их исполнении будут звучать вульгарно.

«Концепция "Тату" заключалась в том, что две молодые девицы поют нестандартные песни и качают молодежь. Какие они сейчас "татушки", простите? Им пятый десяток пошел, какой у них может быть репертуар?» — высказался Соседов.

Ранее стало известно, что солистки группы «Тату», вновь воссоединившиеся ради выступлений, открестились от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и пообещали больше не целоваться, не обниматься и держать дистанцию на сцене. Теперь возрастная пометка их концертов — «10 плюс». В случае невыполнения новых правил артистки готовы выплатить штраф.